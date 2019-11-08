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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - BURSA

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - BURSA

- Kaza yapan otomobil ve motosiklet - Polis ekiplerinin kaza yerinde incelemede bulunması - Kaza yapan motosikletin yoldan kaldırılması - Kaza yapan otomobilin vatandaşlar tarafından itilmesi Bursa 'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, kuryelik yaptığı öğrenilen Bahadır K. idaresindeki 16 ADY 812 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen, Cemal D. yönetimindeki 16 ADD 709 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü Bahadır K. ve arkasında oturan Özge Y. yola savruldu.Kazada ağır yaralanan Bahadır K, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, arkadaşı Özge Y. ise ayakta yapılan tedavisinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Otomobil sürücüsü Cemal D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kazaya karışan motosiklet ve otomobili yol kenarına alarak, caddeyi trafiğe açtı.

Motosiklet Sürücüsü 

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