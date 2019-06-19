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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya fırladığı kaza kamerada Haberi

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya fırladığı kaza kamerada Haberi

Motosiklet ile otomobilin çarpışması

Hastane Kamera Motosiklet Kazası Aktüel Motosiklet Sürücüsü 

-İki aracın kafa kafaya çarpışması
-motosiklet kazasının aktüel görüntüsü

( ELAZIĞ )- Bingöl ve Elazığ'da bir çok kaza anı MOBESE’ye yansıdı, en çok ise motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza anı dikkat çekti ELAZIĞ

- Elazığ ve Bingöl’de meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı. Elazığ'daki kazalardan birinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün fırlaması dikkat çekti. Her iki kentte de İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ön plana çıktı. Elazığ'da meydana gelen kazalardan en dikkat çekici olan ise otomobil ile motosikletin çarpışması oldu. 12 Nisan'da meydana gelen o kaza merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Kültür Park Kavşağı'nda yaşanmıştı. Kazada, 23 LP 213 plakalı otomobil ile 23 LP 741 plakalı motosiklet çarpış, motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. MOBESE görüntülerine de yansıyan kazada, hızla gelen motosikletle otomobilin çarpışması sonucu sürücünün fırlaması yer aldı. Bingöl'de meydana gelen bir kazada ise iki aracın kafa kafaya çarpışma anı dikkat çekti.Her iki ilde meydana gelen diğer kazalarda ise maddi hasarın meydana geldiği görüldü.
(MK-HİV-
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