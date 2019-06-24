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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosiklet ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

Otomobille çarpışan motosiklet ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

- Kaza alanından görüntü

İlk Müdahale Polis Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Yaralılardan görüntü
-- Yaralıların götürülmesi
-- Aracın çekilmesi
-- Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışarak ikiye bölünen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde İzmit Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 54 DF 956 plakalı motosiklet, seyir halinde ilerlediği esnada park yerinden yola çıkmaya çalışan Kenan Y. idaresindeki 41 ACE 975 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Aşırı süratli olduğu belirtilen motosiklet çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden forlayarak ikiye bölündü. Motosiklet üzerinde bulunan ve kask takmadığı belirlenen Coşkun Kaçar(35) ve Yasin Gür(34) yola fırlayarak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralıların tedavisi sürerken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı
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