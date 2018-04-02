Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosiklet alev alev yandı

Otomobille çarpışan motosiklet alev alev yandı

Yanan motosiklet

Bild Yangına Müdahale 

-Vatandaşların yangına müdahalesi
-Olay yeri
-İtfaiyenin gelişi
-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet kaza sonrası alev alev yandı. Kaza, öğle saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Seyitharun Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre Hasan Karakuş idaresindeki 42 K 5147 plakalı motosiklet, Hasan Ç. idaresindeki 42 K 8576 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet bir anda yanmaya başladı.
Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, motosiklette çıkan yangın otomobili de sıçradı. Çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını itfaiye gelmeden söndürdü. Yangın sonrası motosiklette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı