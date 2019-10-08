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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi - ADANA

Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi - ADANA

- Pastane bahçesine giren kamyonet - İtfaiye ekiplerinin kaza bölgesine gelmesi - Pastane bahçesinin temizlenmesi - Trafik polsilerinin tutanak tutması - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa götürmesi - Güvenlik kamerası görüntüsüOtomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi - Adana 'da, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildiADANA (AA) - Adana 'da otomobille çarpışan kamyonetin bir pastanenin bahçesine girerek durabildiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Murat Aslan idaresindeki 01 BOF 17 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait kamyonet, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Rabia Tekin idaresindeki 01 VY 791 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, bulvardaki bir pastanenin bahçe bölümüne girerek durabildi.Kazada, sürücü Tekin ile otomobildeki Refika Tekin ve Nebile Tuzlu yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Tekin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı.Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Gesi Sağlık Ekipleri 

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