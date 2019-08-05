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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobille arazöz çarpıştı: 2 yaralı - TEKİRDAĞ Haberi

Otomobille arazöz çarpıştı: 2 yaralı - TEKİRDAĞ Haberi

- Kaza yapan araçlardan görüntü - Kaza nedeniyle oluşan araç trafiğinden görüntüOtomobille arazöz çarpıştı: 2 yaralı - Süleymanpaşa ilçesinde otomobille arazözün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille arazözün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Osman K. yönetimindeki 34 ZK 4878 plakalı otomobil ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne ait Sefer A'nın kullandığı 22 FA 275 arazöz Kumbağ Caddesinde çarpıştı.Çarpışma sonucu savrulan otomobil sürücü ile araçta bulunan Sadiye K. yaralandı.Otomobilde sıkışan sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle Tekirdağ - İstanbul yolunda tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonucu normale döndü.

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