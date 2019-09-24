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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada İzle

Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada İzle

Kadının kurtarılma anları

Hastane Köpek Cep Telefonu Direksiyon Kadın Sürücü 

-Sedyede yattığı anlar
-olay yeri görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki evlerin bahçesine uçarak burada yaşayan bir köpeğin telef olmasına sebep oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün sıkıştığı otomobilden kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Üsküdar’daki Küçük Namazgah Caddesi’nin yakınlarındaki bir sokakta otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Lütfiye U.(64) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evlerin bahçesine uçtu. Bahçe adeta savaş alanına dönerken bahçede yaşayan bir köpek aracın çarpmasıyla telef oldu. Yaralı sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı otomobilden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılma anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için motorlu testere ile aracın parçalarını keserken vatandaşlar da aracın devrilmemesi için yardım ediyor. (MB-EY-
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