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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobiliyle tırın altından geçti, ölüme böyle davetiye çıkardı Haberi

Otomobiliyle tırın altından geçti, ölüme böyle davetiye çıkardı Haberi

Malatya ' da köprü ayağı taşıyan tırların altından arabayla geçen sürücü yürekleri ağızlara getirdi.

Sosyal Medya Tır Şoförü Kamera Trafik Yoğunluğu 


Amatör kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler en çok trafik yoğunluğunun yaşandığı çevreyolunda kaydedildi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen görüntülerde bir sürücünün seyir halinde olan ve köprü ayağı taşıyan 2 tırın altından arabayla geçtiği görülüyor. Sürücünün yan koltuğunda oturan kişinin çektiği görüntülerde akan trafiğe aldırış etmeden ilk tırın altından geçen sürücünün ardından hem kendisin hem yanında oturan yolcunun hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak ikinci tırın altından geçtiği görülüyor. Tır şoförünün elini camdan çıkararak sürücüyü ikaz ettiği de açık bir şekilde görüntülere yansıyor. Dünyada en çok izlenen Hızlı ve Öfkeli filminin sahnelerini aratmayan bu tehlikeli anlar sosyal medyada da paylaşılırken görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye büyük tepki gösterdi. Görüntülere yorum yaparak sürücünün duyarsızlığından yakından vatandaşlar, yapılan hatalı davranış sonunda her hangi bir can kaybının yaşanmamasının ise sevindirici olduğunu belirtti.
(BT-
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