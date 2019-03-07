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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa daldı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa daldı: 3'ü çocuk 4 yaralı

vatandaşların paniği

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-ambulans
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta kontrolünü kaybeden bir otomobil sürücüsü okul önündeki kalabalığa daldı. 3 çocuğa ve 1 kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Esenyurt Pınar Mahallesinde bulunan bir ilkokul önünde meydana geldi. Okul önünün yoğun olduğu çıkış saatinde hızla sokağa giren bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle kalabalığın arasına dalan sürücü 3 çocuk ve 1 kadına çarparak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaçan sürücü için yakalama çalışmaları başlatıldı. Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik yaşadığı anlar yer alıyor.
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