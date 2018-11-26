Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobiliyle iş yerine dalıp kayıplara karıştı...Kazaya karışan araç kamerada

Otomobiliyle iş yerine dalıp kayıplara karıştı...Kazaya karışan araç kamerada

GÜVENLİK KAMERA ARACIN KAÇMA ANI

Polis Kamera Trol 

-FOTOĞRAFLAR

( BURSA )- Ortalık savaş alanına dönerken, sürücü aracıyla kaçtı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dükkana dalan otomobil sürücü kayıplara karıştı. Kazada kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar ise 40 Bin TL. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Yeşil Cami karşısında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gece saat 02.40 sularında kontrolden çıkan otomobil iş yerine büyük bir gürültüyle daldı. Kazaya karışan araç daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kayıplara karıştı. Ortalık savaş alanına dönerken, iş yerinde bulunan bir çok malzeme etrafa saçılarak kırıldı. Gürültüyle birlikte hemen üst katta oturan dükkan sahibi İbrahim Köse aşağı inerken, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Kaza mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler olay yerinde incelemelerde buldu. Konuyla ilgili bilgi veren İbrahim Köse, "Gece evimizde yatarken aninden büyük bir gürültü sesiyle uyandık. Hemen aşağı inerek neler olduğunu baktım. Çok şükür kimsenin yaralanmaması bizi sevindirdi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelediğimizde 16 Z ... plakalı Şahin marka araç olduğunu gördük. İş yerimizdeki zarar 40 bin TL üzerinde" diye konuştu Polis kayıplara karışan sürücüyü arıyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı