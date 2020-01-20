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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobiliyle çarptığı yaşlı kadını olay yerinde bırakıp kaçtı

Otomobiliyle çarptığı yaşlı kadını olay yerinde bırakıp kaçtı

- Yaşlı kadına ilk müdahale

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

-- Ambulansla hastaneye sevk

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da suratli olduğu iddia edilen bir araç 54 yaşındaki Şükriye Ortakçı isimli yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre caddede süratli ilerleyen 34 EB 0177 plakalı araç, karşı kaldırıma geçmek isteyen Şükriye Ortakçı(54) isimli kadın yayaya çarptı. Kazanın ardından yaşlı kadın yaralanırken, 20’li yaşlarda olduğu iddia edilen genç sürücü otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Edinilen bilgilere göre kadının sağlık durumun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (FB-
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