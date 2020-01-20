Otomobiliyle çarptığı yaşlı kadını olay yerinde bırakıp kaçtı

-- Ambulansla hastaneye sevk



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da suratli olduğu iddia edilen bir araç 54 yaşındaki Şükriye Ortakçı isimli yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre caddede süratli ilerleyen 34 EB 0177 plakalı araç, karşı kaldırıma geçmek isteyen Şükriye Ortakçı(54) isimli kadın yayaya çarptı. Kazanın ardından yaşlı kadın yaralanırken, 20’li yaşlarda olduğu iddia edilen genç sürücü otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Edinilen bilgilere göre kadının sağlık durumun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (FB-



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