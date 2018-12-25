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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobiliyle bekçi kulübesine daldı: 1 ölü

Otomobiliyle bekçi kulübesine daldı: 1 ölü

- Kaza yerinden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü
-- Ekiplerin çalışmaları
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bekçi kulübesine daldı. Kulübede bulanan bekçi hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.30 sıralarında Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başlar Caddesi üzerinde seyreden 06 BS 776 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki inşaatın bekçi kulübesine çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulübede bulunan inşaat bekçisi Müzeyir T.'nin (48) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza mahaline güvenlik şeridi çekerken, otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışmalar yürüttü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (AS-
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