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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobiliyle ara sokakta takla atan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle ara sokakta takla atan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı

Kaza sonrası görüntü

( HATAY )- Taklalar atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu sonra da gözden kayboldu HATAY

Polis Bild Aşırı Hız Polis Ekipleri 


- Hatay'da aşırı süratli olduğu tahmin edilen bir sürücü, taklalar atan aracından burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü daha sonra kaçarak gözden kayboldu. Kaza, merkez ilçe Antakya'nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasında aşırı hızlı olduğu iddia edilen 31 FL 378 plakalı Suriyeli otomobil sürücüsü, dar sokakta virajı alamayınca taklalar attı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücü daha sonra kaçarak gözden kayboldu. Sahipsiz kalan otomobil ise polis ekipleri tarafından çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MBY-
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