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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilinin önünü kesip, taşladılar

Otomobilinin önünü kesip, taşladılar

Olay yeri

Polis Akalan İlham Uttu Polis Ekipleri 

-Taşlanan araç
-Polis aracı
-İlhami Bal ile röp.

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te seyir halindeki otomobilinin önünü kesip, taş yağmuruna tutan şahıslar kayıplara karıştı. Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 5 kişi İlhami Bal idaresindeki 41 HA 848 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen sebeple önünü kesti. Sürücüyle tartışmaya başlayan şüpheliler, Bal’ın otomobilini taş yağmuruna tuttu. Otomobilin camlarını kıran şüpheliler, mahallelinin araya girmesiyle bölgeden kaçarak uzaklaştı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın etkisiyle şoka giren İlhami Bal, sabah işe giderken otomobilinin önünün kesildiğini ve ne olduğunu anlamadan aracının taş yağmuruna tutulduğunu söyledi.


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