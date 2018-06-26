Otomobilini park etti, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Haberi

-Otomobilin çarptığı sürücü öldü

-Yakınlarından detaylar

-ağlayanlar

-cesedin cenaze aracına konulması

-genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA )- Park ettiği otomobilinden inen sürücü öldü- Otomobilin çarptığı kişi öldü ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da aracını yol kenarında park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan genç sürücü karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Suruç karayolunun 5'inci kilometresinde yaşandı. İsmail Altaş, plakası öğrenilemeyen otomobiliyle hareket halindeyken yol kenarında park ederek, yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi. Altaş’a bu sırada karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Altaş, ihbarla olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altaş doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı. Altaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. (BB-

