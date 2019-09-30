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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilini park etmek isterken 91 yaşındaki kadına çarptı: 1 ölü İzle

Otomobilini park etmek isterken 91 yaşındaki kadına çarptı: 1 ölü İzle

Otopsi merkezi

( GAZİANTEP )- Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı GAZİANTEP

Yaşlı Kadın Kadın Doktor Cenaze Bild 


- Gaziantep'te aracını park etmek isteyen sürücü, 91 yaşındaki kadına çarptı. Yaşlı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Etem Y., 27 AJU 56 plakalı aracını 34 Sokak’a park etmek için geri geri geldi. Bu sırada sokak üzerinde oturan 91 yaşındaki Telli Naz Kaya, aracın geldiğini fark etmedi. Park edilmek istenen araç yaşlı kadına çarparak durabildi. Kazanın ardından ağır yaralanan Kaya, sürücü tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya’nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (MFT-SD-
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