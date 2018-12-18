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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü Haberi

Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü Haberi

Otomobilin görüntüsü

Adli Tıp Silahlı Saldırı Kahvehane Adli Tıp Kurumu Saldırı 

-Polisin çalışma yapması
-Kahvehanede oyun oynayanlar
-Ölen şahsın fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da bir kişi otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan zanlı kısa sürede yakalandı ADANA

- Adana'da bir kişi otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan zanlı olaydan kısa süre sonra yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Barış Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tanrısever 01 US 790 plakalı otomobiliyle Vefa Caddesi'nde yol kenarına otomobilini park etti. Bu sırada yanına E.Ç. isimli şahıs geldi. Tanrısever aracın camını hafif araladı. Bunun üzerine E.Ç. buradan tabanca ile ateş ederek Tanrısever'i boynundan vurdu. Zanlı daha sonrada olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar ise hemen polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Vatandaşlar bir sürede otomobilin kapısını açmaya çalıştı. Olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Tanrısever, hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaydan sonra yaptıkları çalışmada cinayetten 30 dakika sonra zanlı E.Ç.'yi yakalayarak emniyete götürdü. Zanlının sorgusuna başlandı. Mehmet Tanrısever'in cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, polis olay yerinde delil toplarken hemen yan tarafta bulunan kahvehanedeki vatandaşların iskambil ve okey oynamaya devam etmesi dikkat çekti.
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