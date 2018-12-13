Otomobilinde ölü bulunan emniyet müdürünün cenazesi memleketine gönderildi - ANTALYA
- Düzenlenen törenden detayANTALYA - Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan için Antalya Emniyet Müdürlüğünün Uncalı Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törene, Karaaslan'ın kızları 24 yaşındaki Ezgi, 12 yaşındaki Asya ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Mehmet Murat Ulucan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Karaaslan'ın meslektaşları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabut, polislerin omuzlarında dualar eşliğinde taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada Karaaslan'ın kızları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Emniyet Müdürünün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi.