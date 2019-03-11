Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Haberi

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Haberi

Otomobilin bagaj kısmında yolculuk yapan iki kişinin çekilmiş görüntüleri

( ADANA )- Hızla giden otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk eden iki kişi şaşırttı ADANA

Bild Kamera Kışla Tehlikeli Yolculuk 


- Adana’nın Kozan ilçesinde, Kadirli-Kozan-Adana karayolu üzerinde hızla giden bir otomobilin bagaj kısmı üzerine tutunarak yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Kadirli-Kozan-Adana yolu üzerinde saatte ortalama 80 km hızla giden otomobilin bagaj kapağı üzerinde yolculuk eden iki kişi görenleri hayrete düşürdü. Yolda seyir halinde olan diğer araçlardaki insanların şaşkın bakışlarına aldırmayan iki kişi kilometrelerce bu şekilde yolculuk yapmaya devam etti. Otomobilin üzerinde yolculuk yapan iki kişinin o anları ise başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu ile görüntülendiklerini fark eden iki kişi kameraya el sallamayı da ihmal etmedi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!
Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı