Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin üzerinde pencere demiri taşıdı...Tehlikeli yolculuk kamerada İzle

Otomobilin üzerinde pencere demiri taşıdı...Tehlikeli yolculuk kamerada İzle

Otomobil yolda gitmesi

( ADANA ) ADANA

Kamera Cep Telefonu Kışla 


- Adana’da, otomobilinin tavanında çok sayıda balkon demiri taşıyarak trafikte ilerleyen bir sürücü olası kazalara davetiye çıkardı. Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi üzerinde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde 01 TU 223 plakalı otomobil sürücüsünün, otomobilin tavanına bağladığı çok sayıda balkon demiriyle trafikte ilerlediği görüldü.
Çevredeki diğer araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden sürücü, olası kazalara davetiye çıkararak gözden kayboldu.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı