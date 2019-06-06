Otomobilin üzerinde akıl almaz yolculuk kamerada

- Siirt’te bir kişi otomobilin üzerinde yolculuk yapınca görenlere 'yok artık' dedirtti. Siirt Şirvan karayolunda yapılan yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı. Şirvan'dan Siirt'te gelmek için araç bulamayan bir kişi çareyi içi dolu otomobilin üzerinde seyahat etmekte buldu. Karayolunda bu şekilde ilerleyen vatandaş ise görenleri şaşkına çevirdi. Hayatını hiçe saydı Aracın üst kısmına oturan şahsın hayatını hiçe sayması ise yok artık dedirtti. Yaşanan bu ilginç anlar ise karayolunda ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın üst kısmına oturan adamın yolculuk yaptığı görülüyor.
Yok Artık Hakkında Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" Her cumartesi 16.00’da Beyaz Tv’de... devamı
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