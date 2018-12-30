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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin silecek bölmesinden uyuşturucu çıktı - KAYSERİ

Otomobilin silecek bölmesinden uyuşturucu çıktı - KAYSERİ

- Ekiplerin aracın lastiğinden uyuşturucu maddesi çıkarması - Ekiplerin aracın silecek bölmesindeki uyuşturucu maddesini bulmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de otomobilin yedek lastik, tampon ve silecek kısmına gizlenmiş 43 bin 900 uyuşturucu hap ile 46 kilogram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, doğu illerinden temin edilen uyuşturucuyu batı illerine nakleden uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı.Ekipler, Malatya - Kayseri kara yolu uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.Narkotik köpekleriyle yapılan aramada otomobilin tampon, silecek ve yedek lastiğine gizlenmiş 46 kilo 303 gram esrar ile 43 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.Otomobilde bulunan A.H. (46) ile R.D. (18) gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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