Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

Çarpma Anı Kamera Motosiklet Sürücüsü 

-Vatandaşlardan detaylar
-Kaza sonrası detaylar,

( ŞANLIURFA )- Kaza sonrası çevredekilerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası çevredekilerin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Orhan D.’nin kullandığı otomobil, yola aniden çıkan Suriye uyruklu Hemude S.’nin kullandığı sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki sürücü fırlayarak yolun ortasına düştü. Kazada her iki sürücü de yaralanırken çevredeki vatandaşların rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Hemude S.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Kayseride Kamyon Dehşet SaçtıKayseride Kamyon Dehşet Saçtı
Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı