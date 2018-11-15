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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin motosiklete çarpma anı görüntülendi - GAZİANTEP

Otomobilin motosiklete çarpma anı görüntülendi - GAZİANTEP

- Otomobilin motosiklete çarpma anı görüntülendi - Otomobilin yoldan çıkarak kaldırımdan giden motosiklete çarpmasıOtomobilin motosiklete çarpma anı görüntülendiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.İlçenin Çıksorut Mahallesi'nde 4 Ekim'de plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda giden Suriye uyruklu Akıl Ashour'un kullandığı motosiklete çarptı.Kazada, sürücü Ashour ve motosikletteki Nahsen Bozkurt yaralandı.112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Bozkurt, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntüde, otomobilin kaldırımda seyir halindeki motosiklete çarpması yer alıyor.

Acil Servis Çarpma Anı Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis Direksiyon 

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