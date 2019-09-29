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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı - ADANA

Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı - ADANA

- Köpekle araçta arama yapılması - Köpeğin motor bölümüne tepki vermesi - Motor bölümünün incelenmesi - Poşette esrar bulunması Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı - Adana 'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde, 2 kilo 550 gram esrar bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobilde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.Ekip, takibe aldığı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.Köpeğin aracın motor bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.Bunun üzerine araçtaki Serhat A. ve Kaan U. gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhat A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Uyuşturucu Narkotik Irak 

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