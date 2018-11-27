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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobilin motoruna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - ADIYAMAN

Otomobilin motoruna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - ADIYAMAN

- Otomobilin motoruna sıkışan köpeği kurtarma çalışmaları - İtfaiye ekiplerinin yavru köpeği çıkarması - Köpekten görüntü Adıyaman 'da otomobilin motoruna sıkışan köpeği itfaiye kurtardıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Veli Karabaş, Altınşehir Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinden ses geldiğini fark etti. Aracın motor kısmını kontrol eden Karabaş, burada yavru bir köpeğin sıkıştığını gördü.Karabaş'ın ihbarı üzerine mahalleye gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden çıkarttı.Sağlık durumu iyi olan köpek, daha sonra sokağa salındı.

Yavru Köpek Köpek Hayvan Trol 

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