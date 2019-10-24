Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - ISPARTA
- Otomobilin motor kısmına giren yılan - İtfaiye ekiplerinin yılanı çıkarma çalışmaları - Otomobilden yılanın çıkarılması - Yılanın bir çuvala sokulması - Yılanın doğaya salınmasıOtomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Isparta 'da itfaiye ekipleri otomobilin motoruna giren yılanı bir saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkardıISPARTA (AA) - Isparta ’da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Acer'e ait 26 BJ 749 plakalı park halindeki bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kriko ve yılan yakalama aparatı kullanarak bir saat süren çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden çıkardı.Yılan, yeniden doğaya bırakıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım