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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin motor kısmından uyuşturucu çıktı - BALIKESİR

Otomobilin motor kısmından uyuşturucu çıktı - BALIKESİR

- Araçta yapılan aramalar - Edremit ilçesinde, otomobilin motor kısmına gizlenmiş 9 bin 989 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 9 bin 989 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobil ile ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.Ekipler, 35 VN 929 plakalı otomobili takibe aldı. İlçe devlet hastanesi kavşağında durdurulan araçta, özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapıldı.Köpeğin tepki vermesi üzerine kaputu açan polis, aracın motor kısmına zulalanan 9 bin 989 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 990 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Hastane Sentetik Uyuşturucu Narkotik Devlet Hastanesi 

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