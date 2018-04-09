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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi için itfaiye seferber oldu İzle

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi için itfaiye seferber oldu İzle

Otomobilin motor kısmı

-İtfaiye ekipleri müdahalesi
-Kedinin kurtarılması
-Otomobil sahibine kedinin teslim edilmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) -- İtfaiye ekipleri, kurtardığı kediyi sahiplenmek isteyen araç sahibine teslim etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren kedi, çıkmak isterken sıkıştı. Kedinin sıkıştığını fark edemeyen otomobil sahibi, kent merkezine doğru hareket halindeyken bir süre sonra motor kısmından gelen kedinin sesini duydu. Otomobilini Şeyh Adil Mezarlığı önünde park ederek kaputu açan sürücü sıkışan kediyi kurtaramayacağını anlayınca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye’sine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi dikkatli çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü, itfaiye ekiplerine teşekkür edip, korku içindeki kediyi alarak bakımını üstleneceğini söyledi.

(HLL-
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