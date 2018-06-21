Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı - SAKARYA
- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Kedinin çıkarılıp mahalle sakinine verilmesiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi Hamam Sokak'ta park halindeki otomobilini çalıştırmak isteyen Mustafa Balaban, otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.Yavru kediyi kurtarmak isteyen Balaban ve mahalle sakinleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi.İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonunda yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarılan kedi bu kez otomobilin tekerleğinin arasına girdi.Yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası tekerleğin arasından çıkarıldı.İtfaiye ekipleri kurtardıkları yavru kediyi mahalle sakinlerine teslim etti.