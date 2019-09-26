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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Haberi

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Haberi

yılanın aracın motor bölümünden çıkarılması

( MUĞLA ) MUĞLA

Irak 


- Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, Karaburun Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi 5. sokakta Serkan Ateş’e ait otomobilin motor kısmına park halindeyken yılan girdi. Bunun üzerine yılanı çıkarabilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Sanayiye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, aracın motor bölümündeki yılanı çıkarabilmek için çaba harcadı. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.
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