Otomobilin LPG tankında uyuşturucu ele geçirildi - AFYONKARAHİSAR
- Esrar maddesinin LPG tankından çıkarılmasıOtomobilin LPG tankında uyuşturucu ele geçirildiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da şüphe üzerine durdurulan aracın LPG tankına gizlenmiş 6 kilo 350 gram esrar bulundu.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Yapılan aramada, aracın LPG tankına gizlenmiş 126 paket halinde toplam 6 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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