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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobilin kornasından uyuşturucu çıktı

Otomobilin kornasından uyuşturucu çıktı

Narkotik köpeğinin araçta araması

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri 

-Kornoya tepki vermesi
-Kornanın açılması ve uyuşturucu çıkması
-Ele geçen silah ve uyuşturucu
-Adliye detay
-fotoğraflar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 1 kilogram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 şüphelinin tutuklandığı operasyonda otomobilin kornasından çıkan esrar şaşırttı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 uyuşturucu taciri ile uyuşturucu kullanan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri, metruk yapılar ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 961 gram toz ve kubar esrar, 7 adet uyuşturucu hap, 190 adet Hint keneviri, bir miktar metamfetamin, esrar tohumu, eroin, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen esrarların bir kısmı ise narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin korna kısmından çıktı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti, 12 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
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