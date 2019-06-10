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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin her tarafından kaçak sigara çıktı

Otomobilin her tarafından kaçak sigara çıktı

Polisin otomobilde arama yapması

Kaçak Bild Sigara Kaçak Sigara Koltuk Altı 

-Her yerden sigara bulması
-Polisin silah bulması
-Ele geçirilenler

( ADANA )- Adana'da bir otomobilde yapılan aramada, tavan, koltuk altı, kapı kılıfları ve motor kısmına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi- Polis ayrıca yapılan aramada hava filtresine saklanmış ruhsatsız tabanca ele geçirdi ADANA

- Adana'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, tavan, koltuk altı, kapı kılıfları ve motor kısmına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara bulundub. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi, D-400 karayolunda bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobilde yapılan detaylı aramada tavan, koltuk altı, kapı kılıfları ve motor kısmında gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ayrıca otomobilin hava filtresi bölümünde ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
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