Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin geri manevra yaparken kadına çarptığı anlar kamerada

Otomobilin geri manevra yaparken kadına çarptığı anlar kamerada

MOBSESE(Otomobilin kadına çarpması)

( BİLECİK ) BİLECİK

Tahkikat Kamera 


- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, bir otomobilin geri geri giderken çarptığı kadın yaralanırken, ilginç kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1. Cadde’de Emre T. idaresindeki 11 DE 425 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı esnada, cadde üzerinde yolcu indirmek için duraklayan Halil G. kullandığı 11 TD 668 plakalı kamyonetten inmek isteyen Halime G. (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında sıkışan Halime Güler yaralandı. Bu ilginç kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Yeni Zelanda'da Camiye SaldırıYeni Zelanda'da Camiye Saldırı
Mersin'de Kan Donduran CinayetMersin'de Kan Donduran Cinayet
Ankara'da Yakıt Treni Raydan ÇıktıAnkara'da Yakıt Treni Raydan Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı