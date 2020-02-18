Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - ŞANLIURFA
- Güvenlik kamerası görüntüsü - Yayanın aniden karşıya geçmeye çalışması - Otomobilin yayaya çarpması - Araçların trafikte durması Şanlıurfa 'da otomobil çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Harran - Şanlıurfa kara yolunun Diriliş Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Kılıç'a (15) bir sürücü otomobille çarparak kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kılıç'ı müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri, kazaya karışıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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