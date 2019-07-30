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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü

Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-yaralının sedye ile kaldırılması
-hastaneden görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü. Kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Camii istikametine giden Ahmad A. idaresindeki 16 MA 1825 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Koşan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaşlı adam arabanın ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Yaralı şahsın yardımına kazayı görenler yetişti. Ahmet Koşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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