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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü - TEKİRDAĞ Haberi

Otomobilin çarptığı yaya öldü - TEKİRDAĞ Haberi



: - Genel görüntüler Tekirdağ 'da otomobilin çarptığı yaya öldüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Banu Ü. idaresindeki 34 RA 8260 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Gezer'e (62) çarptı.Sağlık ekipleri, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.Şükrü Gezer'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Polis Cenaze Polis Merkezi 

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