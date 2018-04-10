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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü - SİVAS Video

Otomobilin çarptığı yaya öldü - SİVAS Video

- Otomobilin yayaya çarpması - Ekiplerin cesedin çevresinde inceleme yapması - İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın ekiplerden bilgi alması - Cesedin cenaze aracına taşınması Sivas 'ta otomobilin çarptığı yaya öldüSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kemal İbni Hümam Caddesi'nde F.Y. (29) idaresindeki 60 SA 587 plakalı otomobil, Halfelik alt geçidi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Erdoğan'a (85) çarptı.Erdoğan, kaza yerinde hayatını kaybetti.Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

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