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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü - SAMSUN

Otomobilin çarptığı yaya öldü - SAMSUN

- Olay yerindeki jandarma ekipleri - Kazaya karışan hafif ticari araç - Jandarmanın yol güvenliğini sağlaması - Kara yolunda toplanan vatandaşlar Samsun 'da otomobilin çarptığı yaya öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.İlçenin Demiraslan Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Yüksel Özen'e (42), işini bitirdikten sonra Çarşamba - Salıpazarı karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken Murat Toraman (26) idaresindeki 55 NH 351 plakalı otomobil çarptı.Ağır yaralanan Özen, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Sürücü gözaltına alındı.

Jandarma Ticari Araç 

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