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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü - ORDU

Otomobilin çarptığı yaya öldü - ORDU

- Otomobilin çarptığı yaya öldü - Kazada ölen kişinin yerde yatan cansız bedeni - Trafiğin kontrollü akışı - Ekiplerin olay yeri çalışması - Araçtaki hasarORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Aşağıorta mevkisinde A.Y. yönetimindeki 52 LF 053 plakalı otomobil, el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Bayrak'a (57) çarptı.Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.Yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Trol 

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