Otomobilin çarptığı yaya öldü - KONYA

- Ekiplerin yayaya çarpan araç çevresinde inceleme yapması Konya 'da otomobilin çarptığı yaya öldüKONYA (AA) - Konya 'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Mehmet Şahin idaresindeki 42SH739 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çınardalı'na (69) çarptı.Ağır yaralanan Çınardalı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çınardalı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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