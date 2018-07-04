Otomobilin çarptığı yaya öldü - ANTALYA

- Serik - Antalya Karayolu Kayaburnu mevkisindeki kaza yeri - Kazaya karışan araçtan detay - Çekici ile otomobilin kaldırılmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.Hüseyin D. idaresindeki 07 YSS 13 plakalı otomobil, Serik - Antalya Karayolu Kayaburnu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Faris Abdulalhakim'e (21) çarptı.Kaza yerinde yaşamını yitiren Abdulalhakim’in cesedi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Sürücü Hüseyin D. gözaltına alındı.