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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü - ADANA

Otomobilin çarptığı yaya öldü - ADANA

- Kaza yapan aracın görüntüsü - Yolda jandarma ekibinden görüntü Adana 'da otomobilin çarptığı yaya öldüADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Emir A'nın kullandığı 01 RZ 252 plakalı otomobil, Faydalı Mahallesi Çukur Köprü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Şahin'e çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Meryem Şahin'in cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü gözaltına alındı.

Jandarma Cenaze 

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