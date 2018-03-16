Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - ZONGULDAK

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - ZONGULDAK

- Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Kaza mahalinden genel görüntü - Görgü tanığı vatandaş ile röportajOtomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ereğli - Alaplı karayolu Göktepe mevkisinde Ömer Yazıcık'ın kullandığı 67 SB 902 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu'ya (40) çarptı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan sürücü ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yapılan incelemelerin ardından Gündoğdu'nun cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Bu arada, olay yerindeki Gündoğdu'nun yakınları ise otomobilin kırmızı ışıkta geçerek çarptığını iddia etti.

Polis Cenaze Kırmızı Işık Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı