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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - KÜTAHYA

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - KÜTAHYA

- Otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybetmesi - Olay yerinden görüntülerKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarında Ahmet Kara'ya (92) çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kara'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Domaniç İlçe Hastanesi morguna götürüldü.Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Olay Yeri İnceleme Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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