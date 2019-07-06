Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - KONYA Haberi
- Yayaya çarpan otomobilin kırılan ön camı - Trafik ekiplerinin hayatını kaybeden kişinin cesedi ve otomobil çevresinde inceleme yapması - Kazada hayatını kaybeden Durmuş Kumral'ın yakınlarının üzüntüsü Konya 'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiKONYA (AA) - Konya 'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.Ömer Faruk T. (28) idaresindeki 42 ABP 872 plakalı otomobil, Konya - Antalya kara yolunun 30'uncu kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a (70) çarptı.Kumral, kazada hayatını kaybetti, acı haberi alan yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü.Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Kumral'ın cesedi, incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
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