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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

-Kaza Yeri Görüntüleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Acil Servis 112 Acil Servis 


- Kütahya'nın Domaniç İlçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu İlçe sahası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali A. idaresindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı Karayolu İlçe sahası yakınlarında seyir halindeyken Ahmet Kara’ya (92) çarptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Ahmet Kara’nın hayatını yitirdiğini belirledi.
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