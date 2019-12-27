Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti



- Kütahya'nın Domaniç İlçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu İlçe sahası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali A. idaresindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı Karayolu İlçe sahası yakınlarında seyir halindeyken Ahmet Kara’ya (92) çarptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Ahmet Kara’nın hayatını yitirdiğini belirledi.



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