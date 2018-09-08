Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - BARTIN İzle
- Kaza yerinden görüntü - Yayaya çarpan araçtan detay - Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması - Bartın ’da, otomobilin çaptığı yaya, ağır yaralandıBARTIN (AA) - Bartın ’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre, H.K yönetimindeki 74 BK 633 plakalı kent merkezine seyreden otomobil, Bartın - Zonguldak karayolu Atılım Sanayisi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Usta’ya (76) çarptı.Ağır yaralanan Usta, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Usta’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi..