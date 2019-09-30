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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü - GAZİANTEP

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü - GAZİANTEP

- - Adlı Tıp Kurumu binasının dış genel planı - Cenaze aracının gelmesi - Cenazenin araca konulmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te park etmek için geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 27 AUJ 56 plakalı otomobil sürücüsü E.Y, merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde aracını park etmek için geri manevra yaptığı sırada Tellinaz Yılmazkaya'ya (91) çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve başını kaldırıma çarpan Yılmazkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yılmazkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yaşlı Kadın Cenaze 

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